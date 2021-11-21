Пара из Италии бросила 15-месячного младенца, рожденного суррогатной мамой из Украины

В августе 2019 года семейная пара из Италии приехала в Украину, чтобы завести ребенка, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Женщина родила им здоровую девочку.

Спустя время итальянцы бросили младенца на попечение няни, а сами уехали на родину. Как пишет Novara Today, несколько месяцев она не могла с ними связаться и не получала от родителей ребенка денег, поэтому решила обратиться за помощью в итальянское консульство.

Девочку признали гражданкой Италии, ей сделали необходимые документы и перевезли в Милан. В операции участвовали дипломаты, правоохранители и представители итальянского Красного Креста: медсестра и педиатр, которые заботились о младенце и следили за состоянием ее здоровья.

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Позже 15-месячного ребенка передали приемной семье в Пьемонте, на данный момент суд начал процесс усыновления.

Отметим, что изначально пара признала девочку своим ребенком, но после они решили оставить ее в Украине, так как мать "не чувствовала ее своей дочерью" и поэтому не хотела воспитывать.

Биологических родителей малыша разыскали в Италии, они все же подтвердили свой отказ от ребенка. Делом занялась прокуратура, там решают, можно ли привлечь итальянцев к ответственности за оставление несовершеннолетнего.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ блокировала международную схему мошенничества по суррогатному материнству в Винницкой области. Злоумышленники предоставляли фиктивные услуги.