Папа Франциск: оскорбить женщину – значит оскорбить Бога

Папа Римский Франциск во время новогодней мессы в Ватикане 1 января заявил, что насилие над женщинами, которое в современном мире происходит везде и повсюду, недопустимо. По мнению кардинала, обидевший женщину обидел Бога, поскольку Божий Сын – Иисус Христос – принял человеческое естество, родившись от земной матери.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle. Франциск обратился к прихожанам с призывом защищать женщин, которые оказались в условиях домашнего насилия, подвергаясь не только физическим испытаниям, но и психологическому давлению.

"Жены и матери дают этому миру жизнь, а не эксплуатируют его. Современное общество пребывает в перманентном кризисе и войнах. Нам нужно учиться у женщин искать мирного разрешения конфликта, а не поощрять их унижение и страдания. Тот, кто обидел женщину – обидел Бога", – заметил глава католиков.

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Папа регулярно обращается к теме насилия над женщинами, по его мнению, эта проблема не терпит отлагательства. Так, в одной из передач итальянского телевидения Франциск сказал женщине, которую избил ее бывший муж, что те, кто совершает насилие над женщинами, занимаются чем-то "почти сатанинским".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что темой домашнего насилия озаботилась и первая леди Украины Елена Зеленская. По ее словам, эмоциональные или физические муки испытывают женщины в каждой пятой украинской семье (или гражданском партнерстве).