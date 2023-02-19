Пальма и роза приносят одиночество: какие комнатные цветы нельзя ставить в спальне
Комнатные растения создают в доме уют и радуют взор ярким цветением даже в зимнюю непогоду. Однако не все цветы можно ставить в спальне.
Некоторые растения не следует размещать в спальне из-за их ядовитых свойств, о которых мало кто знает. Почему не советуют ставить у кровати олеандр, розу и пальмы и несут ли опасность фиалки, разбирался OBOZREVATEL.
Какие цветы лучше вынести из спальни
Олеандр, молочай, кротон, японская родея, диффенбахия – вот названия комнатных растений, сок которых содержит яд и может нанести вред, попав в организм. Они не будут вредить здоровью, если их намеренно не трогать, однако в спальне их держать не следует. И вообще, если у вас есть дети, лучше выберите другие растения для выращивания.
Следует отметить, что при отсутствии дневного света растения не способны к фотосинтезу. Таким образом, ночью, поглощая кислород, они производят углекислый газ. Это особенно опасно для людей с болезнями дыхательных путей, ведь может привести к удушью.
Народные приметы говорят, что незамужним девушкам не следует ставить в спальне пальмы, розы и вьюны.
Пальма, по поверьям, приносит одиночество. Существует даже суеверие, согласно которому, подарив пальму, вы обрекаете на одиночество не только себя, но и человека, которому дарите.
Вьюна вообще наши прабабушки называли "мужегоном" – он, казалось бы, будет "отгонять" всех мужчин из вашего дома.
Розу не советуют держать у кровати из-за ее колючек. Этот цветок будет нести негативную энергетику и провоцировать ссоры.
Лилии имеют очень выраженный аромат, поэтому тоже входят в список нежелательных в спальне цветов. Гортензии и лилии могут плохо влиять на нервную систему.
Идеальные цветы для спальни
Издавна в спальне советовали ставить цветущие растения – фиалки, фикусы, цикламены, антуриумы.
Хранительницей семейного очага называли фиалку. Фикус, по поверьям, будет способствовать зачатию ребенка. Антуриум еще называют "мужским цветком", который приносит девушкам и женщинам счастье в личной жизни. А цикламен – это настоящий цветок любви. В народе говорят: если ставить цикламен у кровати, любовь в паре расцветет с новой силой.
Также можно ставить толстянку – она, по поверьям, принесет достаток и благополучие.
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