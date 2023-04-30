Ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности: календарь магнитных бурь на май

В течение следующего месяца весны ожидаются несколько магнитных бурь с различной силой, которые могут негативно повлиять на самочувствие людей, страдающих от метеозависимости. Специалисты предостерегли от опасных дней в мае и рассказали, как защититься от их воздействия.

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Прогноз магнитных бурь опубликовал Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США. В конце весны ожидается сразу три геомагнитных всплеска.

Магнитная буря – это глобальное атмосферное явление, которое возникает в верхних слоях Земли в результате сильных геомагнитных возмущений. Магнитные бури могут быть вызваны различными солнечными явлениями, включая солнечные вспышки, корональные выбросы массы, солнечные ветры и другие.

В мае 2023 года магнитные бури различной степени мощности ожидаются:

с 11 по 17 мая – сильная магнитная буря;

с 20 по 25 мая – магнитная буря сердной мощности;

28 мая — мощная магнитная буря, которая продлится весь день.

Защититься от воздействия геомагнитных бурь можно следующими способами:

Соблюдайте правильный распорядок дня, включая режим сна и отдыха. Откажитесь от употребления алкоголя и кофе, так как эти напитки могут ухудшить ваше самочувствие. Больше проводите время на свежем воздухе, это поможет вам снизить уровень стресса и улучшить настроение. Пейте много жидкости и употребляйте успокаивающие чаи, так как это поможет справиться с возможными головными болями и другими неприятными симптомами. Воздержитесь от дальних поездок, особенно на автомобиле, во время магнитных бурь. Закаляйтесь для повышения тонуса организма и улучшения кровообращения.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о космической погоде, предоставленная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США, была обновлена, включая новые данные за апрель 2023 года. Согласно этой информации, ожидается, что этот месяц будет относительно спокойным.

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