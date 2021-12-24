Овны получат деньги, а Скорпионы – победу: гороскоп на 25-26 декабря

Овны в выходные могут рассчитывать на деньги и подарки, а Скорпионы преодолеют препятствия и одержат победу. Тельцы смогут заявить о себе как специалисты.

Таролог и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 25-26 декабря. Кто активно отдохнет, а кому следует позаботиться о плане Б, читайте дальше.

Овен

В эти выходные вам удастся кое-что заработать – возможно, ваш бизнес как раз принесет доходы или вы совсем немного поработаете и уже получите определенные финансовые результаты. Впрочем, можете рассчитывать и на подарки и деньги, которые вам дадут просто так.

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Телец

Наступает очень важный этап вашего становления как специалиста, когда вы можете не просто выполнять свою работу, но и заявить о себе. Скажем, вам доверяют выступать на конференции, корпоративе или телевидении.

Близнецы

Возможно, эти дни не будут самыми радостными в вашей жизни. Наоборот, вам будет несколько скучновато, а придумать что-то поинтереснее у вас просто не будет сил. Поэтому вы скучаете, но все же отдыхаете.

Рак

Ваш ум не знает выходных и праздников – он постоянно прорабатывает кучу информации и время от времени издает какие-нибудь гениальные и перспективные идеи. Вот и сейчас вы будете очень продуктивны, особенно в создании новых концепций и проектов.

Лев

Эти дни будут очень счастливыми и семейными, когда вы собираетесь все вместе, весело проводите время, обмениваетесь новостями, подарками и приятными эмоциями. Именно в такие периоды вы осознаете, насколько вам повезло иметь такое дружеское окружение.

Дева

Вы проводите эти дни довольно приятно в кругу любимых и близких людей. Можете получить приятные эмоции и впечатления, в частности, от того, что вас любят. И это будут не просто слова, а определенные поступки, не оставляющие никаких сомнений.

Весы

Ваше скептическое настроение и желание критиковать преодолевают даже инстинкт самосохранения. И вы можете достаточно резко начать высказываться по поводу ваших родных, что может привести к обострению отношений. И это особенно опасно перед праздниками.

Скорпион

Эти выходные вы встречаете с невероятным рвением, вы ожидаете от них подъема и побед, и это может с легкостью произойти. Ведь вы находитесь в таком творческом и физическом состоянии, что сейчас вам по силам все задачи, а препятствия легко преодолеваются.

Стрелец

Вы хотите перемен, и они могут начаться прямо сейчас. К примеру, вы примете какие-то внезапные решения и отправитесь в гости или в путешествие, которое у вас просто не было времени и возможности спланировать. Словом, будете внезапными и непредсказуемыми.

Козерог

Планов на эти дни у вас было очень много, вы так мечтали о том, как содержательно проведете это время, но реальность может оказаться совсем другой. Поэтому на всякий случай подготовьте и план Б, чтобы у вас была возможность иным образом управлять своим свободным временем.

Водолей

Наконец-то у вас действительно будет отдых, но не пассивный и расслабленный, а очень активный. Возможно, вы где-нибудь выберетесь на природу, на лыжи, или будете заниматься какими-то очень подвижными видами спорта, встречаться с семьей и весело проводить время.

Рыбы

Несмотря на выходные вам придется работать, возможно, за счет будущего отпуска, В конце концов, это будет довольно спокойный и сбалансированный труд, поэтому можно себе позволить продолжить будни ради того, чтобы потом расслабляться.

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