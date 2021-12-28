Овнов ожидают деньги, а Весов – непростой выбор: гороскоп на 28 декабря
Овнов сегодня поддержат финансово, а перед Весами предстанет непростой выбор, с кем продолжать свой жизненный путь. Козероги смогут получить важную информацию, а Водолеям понадобится дополнительная защита и им следует быть начеку.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 28 декабря. Кто будет тяжело работать, а кто получит новые предложения, читайте дальше.
Овен
Кто-то вас сегодня поддерживает финансово и подбрасывает вам денег. Почему бы и не согласиться, тем более, что они вам сейчас очень нужны. Так что воспринимайте это как инвестицию, которой нужно будет грамотно распорядиться.
Телец
День может показаться тяжелым физически, потому что приходится везде успевать и переделать кучу работы, с которой никто, кроме вас, не справится. Но нужно немного сейчас напрячься с тем, чтобы впоследствии стало легче.
Близнецы
Предполагается очень продуктивный день - вы чувствуете себя на высоте, способными на подвиги, имеете в запасе немало сил, да еще и получаете какую-то новую информацию, что придаст вам отличное настроение и вдохновение.
Рак
Особое внимание сегодня следует обращать на встречи, запланированные или случайные, поскольку они обещают быть очень насыщенными, содержательными и перспективными. И вы на них покажете себя с лучшей стороны.
Лев
Возможно, кто-то будет праздновать и отдыхать, но вы снова работаете. Впрочем, вам нравится ваша незаменимость и то, что вы можете быть полезны другим, да еще и зарабатываете неплохо, учитывая внеплановые нагрузки.
Дева
Вы заставляете себя работать очень активно, постоянно ставите перед собой какие-то нереальные задачи, и тут же удивляете себя и окружающих перевыполнением собственных планов. Словом, трудитесь на полную мощь.
Весы
Перед вами предстанет выбор, который вы должны сделать. И это очень непростой шаг. То ли вы выбираете, с кем дальше будете продолжать свой жизненный путь, то ли собираетесь вообще отказаться от отношений в пользу одинокого плавания.
Скорпион
Приходят деньги и вас это очень радует, ведь перед праздниками лишними средства не бывают. А особенно приятно оттого, что ваши работодатели, клиенты или заказчики по достоинству оценивают ваш труд и даже могут увеличить выплаты.
Стрелец
Сейчас вы – как дети, возвращаетесь в то сказочное состояние, когда верите в чудеса и надеетесь на то, что впереди – только счастливые и волшебные мгновения. Вы погружаетесь в ностальгию по тем счастливым прежним годам и невероятным перспективам, которые перед вами открывались.
Козерог
Можете получить важную информацию, способную поднять ваше настроение и показать направление дальнейших действий. Причем это может быть просто символ, знак, но вы воспринимаете его как указатель.
Водолей
Сегодня понадобится дополнительная защита, будьте постоянно готовы, ведь цена вашей невнимательности и легкомыслия может быть достаточно высокой. Закрывайте двери, сейфы, форточки, сумки, не ведитесь на сладкие речи.
Рыбы
Новые предложения не заставят себя ждать. Вы в последнее время настолько хорошо себя проявляете, настолько ярки и харизматичны, что вами как личностью начинают восхищаться, и тут же появляются люди, желающие видеть вас рядом.
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