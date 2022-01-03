Овнов ожидает счастье, а Раки выиграют в лотерею: гороскоп на 3 января

Овны будут чувствовать себя счастливыми в кругу друзей и семьи, а Раки могут выиграть в лотерею или победить в конкурсах и соревнованиях. Девы могут посвятить этот день любви, а Водолеи отправятся навстречу приключениям.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 3 января. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Наконец вы чувствуете себя в своей тарелке - счастливыми, в кругу друзей и семьи, а все напряжение, которое испытывали накануне, рассеялось как дым. И теперь будущее видится для вас одной сплошной светлой полосой, начинающейся прямо с сегодняшнего дня.

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Телец

Посвятите этот день развитию, началу каких-то хороших традиций, к примеру, детальному планированию дальнейшей жизни или обучению важным навыкам. Тем более, что у вас в распоряжении вся мировая сеть, где можно найти что угодно.

Близнецы

Приходится сегодня работать, но работа вам будет в радость, вы с удовольствием выполняете даже привычные свои функции, будь то домашние дела или производственные, тем более, что раз ваш труд будет достаточно высоко оплачиваться.

Рак

День будет удачным и счастливым, возможны выигрыши в лотерее и победы в конкурсах и соревнованиях. Вы получаете максимальное удовольствие, особенно в тех сферах, которые касаются материального мира – у вас больше денег и подарков.

Лев

День проходит традиционно для праздников – длительный сон, полное расслабление в домашнем кругу, возможный поход в гости или приход гостей, легкие прогулки, разговоры, воспоминания. Словом, очень домашний день, когда вы экономите силы и проживаете его максимально спокойно.

Дева

Вы сейчас очень привлекательны, и с вами хочется проводить как можно больше времени. Любовные свидания сегодня будут особенно приятны, впрочем, как и любое личностное общение. Поэтому можете посвятить этот день любви и другим удовольствиям.

Весы

День проходит спокойно, ничто не тревожит ваше спокойствие и желание насладиться в полной мере и праздниками, и выходными. Все будет достаточно скромно и умеренно, вы уже не намерены активно себя проявлять и бурно праздновать.

Скорпион

Могут случиться определенные конфликты, и не только потому, что кто-то плохой и слишком вспыльчивый. Сегодня и вы можете быть слишком эмоциональными и постоянно нарываться на различные острые ситуации, которые провоцируют вас на агрессию.

Стрелец

Сегодня, когда все еще дожевывают свои новогодние салаты, вы уже все в нетерпении, так вам хочется начать трудовые будни, и вы примитесь трудиться: начинаете если не что-нибудь писать, так всех обзванивать, или что-то мастерить руками.

Козерог

Дадут о себе знать люди или структуры издалека, например, международные партнеры или зарубежные родственники, которым вдруг захочется с вами пообщаться. Результатом такого контакта может стать предложение: деловое или личное.

Водолей

Не в силах усидеть на месте, вы можете решить как-нибудь очень активно провести этот день. К примеру, отправиться навстречу приключениям, кататься на санках, коньках или где-то тусоваться среди людей. Будьте осторожны во время общения, чтобы не зацепиться за чье-нибудь выросшее эго.

Рыбы

Вы все еще находитесь в новогодней прострации, но будущее уже вырисовывается и появляются первые очертания новой жизни, вы начинаете мечтать, пишете планы. Могут отозваться ваши знакомые, которые предложат что-нибудь интересное.

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