Откуда в Украине взялись фамилии Москаль и Гетьман: исторические факты

В последнее время украинцы все активнее стали интересоваться историей своего рода. И помогают в этом, в частности, сведения о происхождении фамилий. Немало информации можно найти в казацких реестрах и других древних документах.

Издание Svoboda.fm рассказало, как именно формировались родовые имена во времена казачества. А подход к этому делу у казаков был достаточно нестандартным.

Пока на остальных украинских землях популярны были фамилии, образованные от рода занятий или имени главы семьи, в казачестве за основу нередко брали звание. К примеру, так появились фамилии Гетьман, Атаманчук, Сотник, Куренной, Кошевой. Впрочем, военная специальность тоже приносила красноречивые имена казакам. От них были образованы фамилии Хорунжий, Гармаш, Сагайдак и Сагайдачный, Гардовый, Крамар, Крамарчук, Крамаренко и подобные, Компаниец, Порохня, Пушкарь, Сердюк, Писарь, Писарчук, Писаренко и т.п.

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Часто в основу фамилии ложилось происхождение воина. Если у него были иностранные корни, то фамилию могли дать Москаль, Москаленко (русский), Литвин, Литвак, Литвиненко, Литвинчук, Литвинович (сейчас это белорусы), Лях, Ляшенко, Мазур (поляк), Нимченко, Немченко, Немец, Немак, Нимчук (немец), Турчин, Турянский, Турчинский, Турчиняк (турок), Сербин, Сербиенко, Сербенюк (серб), Верменич, Верминич, Верминенко (армян), Татарченко, Татарук, Татарчук (татарин). Список можно продолжать бесконечно. Конечно, были и фамилии на основе украинских топонимов – Подоляк, Гуцул, Волынец, Галицкий, Миргородский, Прилуцкий, Чигиринский и т.д.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие шутливые фамилии давали друг другу казаки и как они стали уникальным украинским явлением.

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