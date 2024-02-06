Откуда происходят популярные фамилии Пугач, Прокопенко и Приходько: объяснение

Фамилии – это не просто слова, но и часть нашей истории, ключ к пониманию корней и связи с предками. В древности фамилии людей всегда были связаны с определенными явлениями, характеристиками, ассоциациями. Исследование их происхождения может стать увлекательным путешествием в историю вашей семьи.

Видео дня

О том, откуда происходят такие популярные фамилии, как Пугач, Прокопенко и Приходько, рассказали в обществе "Краевед" им. Василия Ивановича Маслова.

Пугач – одна из самых колоритных фамилий, произошедшая от названия ночной птицы. Она, согласно народным поверьям, предвещала беду. Крик филина (укр – пугач) был предупреждением об опасности. Также эту птицу уважали казаки-запорожцы. Они сочиняли о нем песни, а характерный для филина звук "пу-гу" был своеобразным паролем для распознавания своих.

Остальные фамилии имеют не менее интересную историю происхождения. Например, Приходько - буквально означает пришедший чужестранец. Так называли когда-то захожего человека, который поселился возле людей на обжитом месте.

В свою очередь, фамилия Прокопенко происходит не от характеристик или названий, а от собственного мужского имени Прокоп. Прокопенко буквально означает сын Прокопа.

От имени Прокоп, а точнее от его ласковой формы Проц также происходит фамилия Проценко.

Соответственно, фамилия Прохоренко происходит от имени Прохор, а Прокопенко – от Прокоп.

Фамилии, образованные от характеристик:

Правдивец – означает живущий по правде, любящий правду, справедливый.

Приступа – происходит от слова уязвимый. То есть доступный, близкий, приветливый.

Пушкарь, Пушкаренко – такие фамилии в древности имели артиллеристы или пушкари в казацком войске.

Пуха – происходит от высказывания довести "до пухи", то есть покончить с чем-то. Те, кого называли Пухами, считались решительными и упорными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда в Украине взялись Тильчуки, Кривяки и Плескуны.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.