Откуда берутся продукты: нейросеть показала фото, которые взрывают мозг

Хлопоча на кухне, мы часто думаем, как бы хорошо было, если готовые продукты или блюда просто росли на деревьях или в поле. И можно было бы выйти в огород и собрать готовый сыр, снять с дерева свежий хлеб или принести из луга пирожные или целую миску суши.

Видео дня

Хорватский режиссер, клипмейкер и художник Филипп Филкович, известный под ником Philatz, создал арт-проект, в котором продемонстрировал, как это могло бы выглядеть. Чтобы посмотреть фото, долистайте новость до конца.

Его проект называется "Мир, где все выращивают, не производят". Все изображения он создал с помощью нейросети Midjourney. На них крестьяне из разных уголков мира собирают очень необычные урожаи из готовых блюд. От простого хлеба, до бекона, бургеров, чипсов, пиццы, конфет и пива.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал как британец с помощью ИИ создал серию "селфи" исторических фигур – Клеопатры, Наполеона и даже Иисуса Христа.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.