Открыт прием заявок на конкурс красоты и благотворительности 'Квітуча українка'

Благотворительный фонд "Квитна" запускает новый формат конкурсов красоты и приглашает смелых женщин стать участницами этого проекта. "Квітуча українка" - абсолютно уникальный формат в Украине, подобных социальных инициатив до сих пор не было.

Каждая украинка может стать мотиватором и послом. Каждая способна изменить мир к лучшему. Каждая может проявить себя и свою уникальность в национальном конкурсе "Квітуча українка".

Общенациональный благотворительный конкурс красоты "Квітуча українка" пройдет как в онлайн, так и в офлайн формате. Все потенциальные участницы могут загрузить свое фото и принять участие в конкурсе "Квітуча українка", подав заявку на сайте.

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К участию приглашаются все желающие украинки в возрасте от 21 года. Голосование продлится до сентября 2021 года.

Победительницей станет та участница, которая наберет наибольшее количество голосов как на сайте благотворительного фонда, так и от членов жюри. Именно она станет Послом красоты и благотворительности 2022 года от Благотворительного фонда "Квітна" и лицом кампании "Квітна" на 20+ билбордах в своем региональном центре.

Кроме этого, победительницы конкурса получат ценные призы от спонсоров, а также главный приз — автомобиль.