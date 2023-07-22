Открыт новый вид ядовитых и очень быстрых змей: где водятся

Несмотря на то, что современная природа кажется нам чем-то устойчивым, ее эволюция не прекращается ни на минуту. И вот ученые сообщили об открытии нового вида пустынных плетистых змей. Вид получил название Demansia cyanochasma.

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Как пишет издание IFL Science, представители этого вида попадают ученым на глаза не в первый раз. Но раньше их не могли отличить среди других плетистых змей.

Водятся эти создания в пустынях Австралии. Они отличаются чрезвычайной скоростью и ядовиты. Впрочем, для человека укус этого пресмыкающегося болезненный, но не смертельный. Зато свою типичную добычу, в основном ящериц, D. cyanochasma убивает довольно эффективно.

Австралия остается континентом, где обитает больше видов рептилий, чем где бы то ни было еще на планете. Большинство из них в той или иной степени ядовиты. Таким образом они либо охотятся, либо отпугивают хищников.

Род плетистых змей, которых в науке называют Demansia, изучен не слишком глубоко. О них известно, что они являются самым разнообразным родом из наземных змей Австралии. А еще в их число входят самые ядовитые змеи континента. Долгое время герпетологи не умели различать большинство представителей Demansia между собой, а затем выяснилось, что это очень разнообразный род.

Исследованием D. cyanochasma сейчас занимается Джеймс Нанкивелл из Университета Аделаиды с коллегами. Они с помощью генетического анализа и других методов хотят определить, являются ли эти змеи действительно отдельным видом или подвидом других.

В настоящее время группа исследователей уже смогла переописать два вида плетистых змей – D. psammophis и D. reticulata. В ходе этой работы выяснилось, что D. cyanochasma генетически от них существенно отличается.

О новом виде известно, что его представители не редки и они достаточно распространены. А не замечали D. cyanochasma до сих пор, потому что они живут в малонаселенных регионах Австралии. Другая причина – их визуальное сходство с другими плетистыми змеями. Они также имеют головы и хвосты медного окраса, что является приспособлением для маскировки на фоне красных песков пустыни.

Отличить D. cyanochasma от других родственных видов позволяют черные края чешуек или цвет глаз. Но мало кто, кроме профессиональных исследователей, захочет приближаться к ядовитой змее так сильно, чтобы рассмотреть подобные нюансы. Кроме того, представители вида отличаются большой скоростью и могут легко убежать, увидев, что к ним приближается кто-то. Это выработанный эволюционно механизм защиты этих животных. Их типичное поведение – это бегство, а не нападение на потенциальную угрозу.

Мало изученным остается и яд D. cyanochasma. Ученые установили, что укус такой змеи скорее болезненный, чем опасный. По мнению Нанкивела, это свидетельствует об эволюции токсинов, которые у вида нацелены больше на рептилий, а не на млекопитающих. Он также объясняет такое свойство яда D. cyanochasma с тем, что его выделяется довольно немного.

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