Сейчас только и успеваю отбиваться от новогодних книжных подборок, их столько вокруг, что сам написал одну такую, поддавшись всему романтичному и праздничному. Но мне больше нравится не банальные праздники с яркой елкой и запахом мандарин, а психологически-острые и таинственные. Поэтому и создал подборку книг, от которых станет жутко и начнешь сомневаться в том, придумал ли автор этот сюжет, потому что он слишком реалистичен…

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Стівен Кінг "Згодом". Мерці, маленький хлопчик і бомба, яка ось-ось вибухне. Така новорічна атмосфера вам запам’ятається надовго. Джеймі – незвичайний хлопчик зі звичайної сім’ї, яка боїться, що світ дізнається про його "особливість". Адже Джеймі бачить привидів і спілкується з ними. Душі не можуть збрехати хлопцеві. Вони зобов’язані завжди казати правду. Та хай як сім’я намагається приховати унікальний дар свого сина, про нього дізнається детективка, а за сумісництвом і мамина подруга. За допомогою Джеймі вона намагатиметься розплутати справу нью-йоркського терориста, який уже давно сконав, але його остання бомба ще жива. Проблема в тому, що цей дух відрізняється від інших, яких бачив Джеймі, і хлопчик швидко розуміє, що мерці можуть також убивати.

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Франк Тільє "Запаморочення". Жонатан прокидається прикутим до скелі, поруч його пес і двоє незнайомців, а довкола крига, холод і подих Смерті. Кожен з цих людей намагатиметься врятувати своє життя. Кожен з них приховує таємниці з колишнього життя. Кожен з них поволі почне перетворюватись на лютого звіра, якого притисли до стіни. Кожен з них буде битися до кінця. Але не кожен з нас зможе вловити той тонкий психологічний тиск і натяки, які позалишав письменник, щоб ми зрозуміли, що все не так, як нам здається. Тому будьте уважні, коли наблизитесь до цього крижаного світу крові та недомовок.

Роберто Агіре-Сакаса, Роберт Гак "Моторошні пригоди Сабріни". Як на мене, то цей серіал чудово підходить до новорічних свят, а от графічний роман – це вже зовсім інша атмосфера, у якій відкриваються давно знайомі персонажі з нової, менш доброї сторони. Цей комікс доволі моторошний і небезпечний, адже від нього так і віє магією й таємничістю. Сабріна так само намагатиметься поєднати два свої життя і так само потраплятиме в ситуації, коли може трапитись будь-що.

Лукаш Орбітовський "Голова змія". Двадцять найрізноманітніших оповідань від горору до містики. І от ви вже оточені атмосферою жаху, психологічного тиску та дивних явищ, які так легко не розкусиш. Ви ще довго смакуватимете чарівним стилем польського письменника, який любить соковиті словечка. А його світи настільки заплутані, що читач раз за разом повертається до них, щоб докопатись до самої суті.

Брем Стокер "Дракула". Не міг не згадати про цей роман, бо нещодавно вийшло прекрасне ілюстроване видання, на яке я вже трохи попускав слину. Молодий адвокат Джонатан Гаркер їде до Румунії до свого замовника – графа Дракули, який живе у маєтку високо в горах. Та всі, хто дізнається про те, куди мандрує Джонатан, жахаються й намагаються не дивитись йому в очі. Від цього чоловік почувається незатишно, але попри все намагається дібратись до свого замовника. А коли він нарешті потрапляє в маєток, то одразу стає полоненим і починає розуміти, чому всі довкола цурались його. Через записки, щоденники та уривки в газетах ми можемо зрозуміти, хто такий Дракула та що йому потрібно.

Джеймс Паттерсон "Кросс". Алекс обіцяє родині відійти від поліцейської справи і перестати ризикувати своїм життям і майбутнім сім’ї. Він повертається до приватної практики психотерапевта. Та невдовзі трапляються жорстокі вбивства, у яких Алекс Кросс впізнає "руку" серійного вбивці М’ясника, якого підозрювали в убивстві його дружини. Дванадцять років тому поліцейському не вдалося спіймати його, але зараз випав шанс на реванш. Кросс кидається в небезпечне розслідування, забуваючи, що в гонитві він ставить під удар не лише себе, а й найближчих.

Новорічні свята можуть бути різними, наповненими любов’ю та щастям або небезпечними пригодами й жахами ночі. Усе залежить від ваших книжкових вподобань. Тому зробіть свій Новий рік не банальним за допомогою книжки й чайку.