Оставили на развалинах умирать: на Тернопольщине 14-летняя девочка спасла новорожденного ребенка . Фото и видео

В селе Толстое Тернопольской области 14-летняя девочка по имени Галина обнаружила сверток с новорожденным малышом, выброшенный на территорию заброшенной фабрики. Младенец оказался живым и практически здоровым, поэтому сейчас полиция разыскивает его маму.

Об этом сообщается в эфире "ТСН". Школьница рассказала, что временами приходит погулять на развалинах, и именно это спасло малыша от верной смерти (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я взяла его, ребенок заплакал, он был весь грязный. Я его покачала и отнесла в ближайший магазин. Сначала мне продавец даже не поверила, что я нашла младенца, но потом мы уже вызвали полицию и врачей", – рассказала девочка Галина.

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Ребенка подключили к системам жизнеобеспечения, так как он не принимает детское питание. Медики утверждают, что его кишечник еще даже не начал работу. Мальчик, по подсчетам медиков, родился не раньше, чем сутки назад.

Правоохранители пытаются найти женщину, которая выбросила малыша сразу после рождения. Они считают, что такой вопиющий поступок мог быть вызван постродовой депрессией, и сразу после осознания, мать вернется за сыном.

В противном случае родителям грозит до трех лет лишения свободы за смертельную опасность, которой они подвергли новорожденного мальчика.

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