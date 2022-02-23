Осталась только церковь: дача Ющенко в Карпатах заброшена, вместо домиков – руины. Фото

В Сети показали, как выглядит заброшенная дача третьего президента Украины Виктора Ющенко в Карпатах. Здание находится в селе Татаров Ивано-Франковской области, недалеко от водопада Женецкий Гук.

И, хотя в период с 2005 по 2015 год в этом доме часто отдыхал сам Ющенко, на данный момент здание находится в ужасном состоянии. Об этом сообщил львовянин Андрей Рыштун.

Нынешнее состояние дачи похоже на старую строительную площадку, но охрана на участке есть. Ранее на месте дачи был хутор, а сейчас от него осталась лишь одна старая хата.

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Деревянные домики, где ранее оставался Ющенко, снесли, а на их месте соорудили массивные конструкции из камня и бетона. Ульев тоже уже нет, но деревянная церковь еще осталась.

Судя по зарослям и мху на кирпичах, дача стоит заброшена уже лет пять.

Виктор Ющенко был президентом Украины в течение одной каденции - с 2005 по 2010 год. В 2010-м он проиграл президентскую гонку, уступив в рейтинге место Юлии Тимошенко и Виктору Януковичу, который и был избран главой государства.

Напомним, третий президент Украины Виктор Ющенко имеет роскошный особняк под Киевом в поселке Новые Безрадичи. Территория владений – 3,5 гектара, а вокруг вырыт болотистый канал около трех метров в ширину. Известно, что Ющенко переехал в Новые Безрадичи в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Ющенко с разрешения Януковича проживал в государственной даче в Конча-Заспе. Имение тогда хотели продать и ради рекламы внутрь пустили журналистов. Комфортная жизнь экс-президента, который даже коммуналку не платил, обходилась налогоплательщикам в 30 миллионов гривен ежегодно: три гектара территории, две с половиной тысячи квадратных метров дома, четыре спальни с мраморными туалетами, бассейн, сауны, кинозал, бильярдная и винный погреб.

В августе 2020 года стало известно, что президент Владимир Зеленский поселился в государственной резиденции, известной как "дача Ющенко" временно, поскольку продал свой дом в Иванковичах. Но перед этим здесь сделали дорогой ремонт.