Карьерный рост – это важный показатель в современном мире. В бизнесе даже существует такая теория, что наиболее оптимальным срок для пребывания на одной должности это максимум 5 лет. Почему именно такая цифра? Исследования говорят, что условно через 3-4 года работы на одной позиции человек буквально перестает развиваться. А чтобы повышать квалификацию, специалисту нужно переходить на следующую ступеньку карьерного развития.

И часто это не о смене самой компании, ведь в ней можно проработать и 20 лет, меняя направления деятельности (то есть расти не только вертикально, но и горизонтально). Но какие люди, как правило, быстро растут? Это амбициозные, смелые, сотрудники, которые не боятся пробовать новое, создавать и принимать новые вызовы и постоянно учатся.

Потому что каждый новый виток в карьере (вертикальный или горизонтальный) – это новые вызовы и задачи, с которыми человек раньше не сталкивался. А для того, чтобы быть на незнакомой позиции эффективным, нужно постоянно себя тренировать, учить, развивать (не только профессионально, но и как личность). Но часто люди совершают несколько фундаментальных психологических ошибок в своем пути по карьерной лестнице. Давайте же разберем их вместе:

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Старое мышление

Я хочу начать с моей любимой метафоры. Представим, что в нашем шкафу есть много костюмов. И чтобы идти дальше и расти, нам нужно научится отказываться от старых вещей и одевать новые костюмы.

И вот одна из самых популярных ошибок это не поменять наш "костюм" – мышление. То есть человека могут назначить на новую должность, но мышление у него останется прежним. Что именно я имею в виду? Мышление – это то, как мы думаем, как понимаем мир вокруг нас, как смотрим на ситуацию, как мы размышляем и принимаем решения. А также, это поведенческие привычки, установки и убеждения, культура речи. И случается так, что часто внешние изменения происходят, а вот внутренние – нет.

Поэтому нужно помнить, что повышение – это идеальное время, когда условно стоит выбросить старые вещи из гардероба и купить новые (изменить свое мышление). Иначе вы останетесь прежним. Особенно это опасно, когда в окружении сотрудника уже работают его друзья, знакомые. Если он не вырастет в их глазах, то они будут воспринимать его тем, кем он был раньше. Но ничего хорошего из этого не выйдет.

2. Внутренние шумы.

Продолжим нашу историю с метафорами. Внутри каждого из нас есть небольшой человечек, который отвечает за наши страхи и сомнения. В психологии и в коучинге этого "человечка" мы называем нашим внутренним шумом. Именно он часто шепчет нам: ты еще не готов, ты еще не все выучил, ты еще слишком молодой или уже слишком старый. Вот другие – они более образованные, умные, грамотные и тд. Именно такой внутренний шум отвечает за наши сомнения, страхи и мешает нам верить в свои силы.

Если человек не будет работать со своим "человечком", и продолжит его слушать, то карьерный рост ему точно не светит. Нужно учиться отключать его и сказать себе – да, я еще не все знаю, я еще молодой или не такой молодой, но я хочу научиться. И только благодаря своему желанию и работе над внутренними шумами можно преодолеть эту психологическую проблему и обеспечить себе качественный карьерный рост. Часто как коуч и психолог, я слышу "вот сначала узнаю все, подготовлюсь и потом соглашусь на повышение". Это сомнения в том, что мы справимся, и это тоже внутренний шум. Мы никогда не будем готовы на 100 %. Если проанализировать всех выдающихся бизнесменов или полководцев, то мы увидим, что в основном они проходили обучение непосредственно в самом процессе бизнеса или войны, так сказать "полевое обучение". Никогда нельзя быть ко всему готовым, нужно уметь быстро реагировать и быстро учиться. Вот этот навык точно незаменим для карьерного роста.

3. Отсутствие мотивации.

Люди часто не понимают, зачем им надо повышение. Точнее так, они его хотят, но не понимают до конца зачем оно нужно. Зарплата – это не долгоиграющая мотивация. Ведь человек очень быстро привыкает к большей сумме. А вот, чтобы продолжать работать со 100% вовлеченностью, он должен отвечать себе на вопрос, зачем ему эта дополнительная эмоциональная и психологическая нагрузка? Что он хочет и ожидает от этой должности? Получить новый опыт, навыки, новый круг знакомств или др? И если ответ – это только финансовые бонусы, то специалист будет быстро эмоционально и профессионально выгорать.

Иногда для повышения человеку ставят новые условия, по типу переезда в другой город, область или страну, приобретения новых сложных навыков (выучить новый язык), либо нового графика работы. Это все заставляет человека выйти из обычной зоны комфорта. Но не все готовы это делать. Когда у специалиста уже настроена культура, привычный график своей жизни, то делать такие большие изменения очень сложно. Одно дело переехать в более крупный город, а если наоборот в маленький провинциальный, то это станет не только профессиональным, но и личностным вызовом. И при отсутствии сильной внутренней мотивации человек очень быстро сорвется и что хуже, может даже начать деградировать.

Поэтому я предлагаю вам несколько советов, дабы ваш карьерный рост был эффективным и принес вам и компании настоящую пользу:

Ответьте себе на вопрос – зачем вам надо повышение? Найдите внутреннюю мотивацию, которая станет вашим двигателем.

Напишите план развития себя на новой должности. Он должен включать два основных критерия: развития себя, как профессионала и себя как личности.

Найдите себе наставника. Это очень важно для адаптации на новой должности, в новой среде работы, дабы вы всегда могли спросить совет, обратится за помощью, поддержкой и такой человек (ментор, коуч, старший коллега) сможет помочь вам преодолеть первые трудности.