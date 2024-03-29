Ошибается почти половина водителей: задачи по ПДД о круговом движении

Незнание правил дорожного движения может привести к аварийным ситуациям, травмам и значительным материальным ущербам, поэтому перед тем, как получить права все должны сдать теоретический экзамен. Однако практика показывает, что даже опытные водители рано или поздно забывают ПДД и не всегда могут справиться с некоторыми тестовыми заданиями.

Въезд на круговой перекресток кажется простой задачей, пока не начинаешь рассматривать множество ситуаций с разными нюансами и деталями, играющими важную роль на дороге. Поэтому test_pdr.ua поделились одной из таких запутанных задач, чтобы проверить ваши знания.

Посмотрите на картинку и попробуйте ответить на вопросы. Кто проедет этот перекресток с круговым движением первым?

А. Красное авто

Красное авто Б. Желтое авто

Желтое авто В. Зеленое авто

Очередность проезда – это тема, которая обычно вызывает множество вопросов у новичков. В то же время, опытные водители ведут себя на дороге правильно, за счет того, что привыкли выполнять определенные действия автоматически.

Это нормально, что правила впоследствии забывают, но на дороге, в зоне повышенной опасности, нельзя полагаться на интуицию. Поэтому каждому водителю время от времени нужно пересматривать и заново изучать ПДД.

Теперь вернемся к тестовому заданию. Так как на изображении мы не видим знаков, указывающих на то, какая из дорог является главной, можно подумать, что это очередной случай, когда следует руководствоваться правилом препятствия справа. Однако помните, что почти в каждом правиле есть исключение.

Пункт 16.12 ПДД

На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Поэтому преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10, отдается транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

То есть становится понятно, что последним перекресток покинет водитель зеленого автомобиля. Но остается вопрос, кто же проедет первым.

Для того чтобы водитель красного авто не создал опасной ситуации и никого не подрезал, ему нужно перестроиться с левой полосы движения в правую.

Согласно правилу 10.3 во время перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен попасть.

Поэтому правильный ответ Б. Первым перекресток покинет водитель желтого авто.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно определить, разрешена ли остановка на дороге.

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