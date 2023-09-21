Осеннее равноденствие: в чем суть и значение этого дня в разных культурах
Осеннее равноденствие издавна имело сакральное и даже мистическое значение. Дата равноденствия ежегодно варьируется между 20 и 23 сентября.
Начиная с этого периода ночь длится дольше дня. OBOZREVATEL рассказывает, что означает равноденствие в разных культурах и как научно объясняется время равноденствия.
Объяснение равноденствия
Земля вращается по эллиптической орбите, проходящей от Северного к Южному полюсу. Ось вращения составляет около 23,5 градусов, то есть Солнце всегда больше освещает одно из полушарий. А дважды в год происходит период равноденствия, когда оба полушария получают примерно равное количество света.
Простыми словами, когда в Северном полушарии наступает астрономическая осень, то в Южном – астрономическая весна.
Наши предки использовали два цикла для определения времени – годовой и дневной. Вертикальную палку, гномон, втыкали в землю и за ее тенью измеряли время. Продолжительность дня определяли за засечками и тенями. Позже изобрели солнечные часы.
Равноденствие в разных культурах
В Японии осеннее равноденствие – это государственный праздник Хиган.
Корейцы отмечают день урожая – это трехдневный праздник, связанный с периодом равноденствия
В Иране в этот день отмечают фестиваль Яшне Михраган. А в Гонконге, на Тайване и в материковой части Китая равноденствие является официальным выходным.
Для большинства стран Западной Европы равноденствие означает приход осени, то есть лето у них длится с 21-23 июня по 21-23 сентября.
Славяне издавна отмечали в этот период дожинки, праздник урожая. В языческие времена они приходились на осеннее равноденствие.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что значит равноденствие в астрологии и что нужно сделать в этот день.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.