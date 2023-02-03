Осадки не прекратятся: синоптики дали прогноз на выходные в Украине и предупредили об опасности

В выходные, 4 и 5 февраля, в Украине ожидается похолодание. Также по всей территории страны прогнозируются осадки, в частности снег.

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На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В субботу, 4 февраля, почти на всей территории Украины температура опустится ниже нуля.

В северной части температура воздуха ожидается на уровне -2... -5 градусов, днем немного потеплеет до +1...-1. В центре ночью прогнозируется -2…-4, а днем 0…+2 градуса.

На юге Украины ночью температура будет колебаться в пределах -2…-4, днем – +2…+4 градуса. В восточных областях ночью ожидается -3…-5, днем 0…+4 градуса. На Западе Украины прогнозируется ночью -2…-5, а днем – от 0…+2.

В воскресенье, 5 февраля, морозы усилятся. В частности, в северных областях ночные морозы будут достигать местами -5... -7 градусов, днем преимущественно -2... -4.

На юге ночью -2-6, днем – от 0…-3. В западных областях ночью -7...-12 градусов, днем температура будет колебаться в пределах -2...-7. На востоке ночью ожидается -3...-7, дневная -3...0. В центральных регионах ночью прогнозируется -6 -8 градусов, днем -2...-4.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля, в День сурка сурок Тимка дал прогноз, когда в Украину придет настоящая весна. Смотрительница Тимка рассказала, что тепло станет не раньше, чем через шесть недель.