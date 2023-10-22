Оратор, ведущий за собой: Нострадамус предсказал появление в Европе харизматичного лидера

Предсказания Мишеля Нострадамуса не дают покоя любителям эзотерики уже более полутысячелетия. Ему приписываются точные предсказания катастроф, кризисов и выдающихся событий. Нашли среди его катренов прогнозы и на грядущий 2024 год.

Как пишет издание Sante Plus, согласно с прогнозами астролога, после всех потрясений последнего времени в следующем году Европа должна увидеть нового лидера. Это будет довольно молодой харизматичный человек с выдающимися ораторскими способностями.

Скорее всего, такой лидер проявится где-нибудь в странах Западной Европы. Он покорит массу людей своими пылкими речами и они встанут на его сторону. Ожидается, что предсказанный Нострадамусом новый лидер возглавит определенное общественное или политическое движение, которое начнет быстро набирать популярность.

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Но Западной Европой влияние этого лидера не ограничится. Его речи будут иметь большой отклик и на востоке континента. В этих странах его слова воспримут очень благосклонно и он станет влиятельным политиком и здесь, а также приведет к определенным изменениям в этой части света.

Однако чего не видно в катренах Нострадамуса, так это ясного указания, сможет ли этот молодой лидер принести надежду в столь темные времена, которые мир переживает сейчас. Известно лишь, что астролог предрек большую вероятность начала Третьей мировой войны.

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