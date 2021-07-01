Опубликованы фото отделения для беременных в Лисичанске с ободранными и грязными матрацами

В сети обнародовали фото, как выглядит отделение для беременных в одной из больниц Лисичанска Луганской области. На снимках видно ободранные и грязные матрацы, а также старые кровати с панцирной сеткой.

Фото на своей странице в Facebook опубликовал местный житель Александр Белоус. Мужчина в комментарии даже не смог подобрать подходящие слова, чтобы описать состояние палаты (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Так выглядит Лисичанская женская патология – место, где женщины вынашивают своих деток. "Условия" для пребывания беременных на фото. Без комментариев", – подписал фото Белоус.

В комментариях под постом пользователи были возмущены таким состоянием палаты.

"Это дно! Я здесь лежала тоже! Какой ужас!" – написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году обнародовали снимки ужасных условий в хирургическом отделении Бережанской больницы в Тернопольской области. На снимках тогда были видны ободранные стены и поломанные лестницы.