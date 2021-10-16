Определен самый счастливый возраст в жизни человека

Ученые выяснили, какие годы жизни люди склонны считать самыми счастливыми. Примечательно, что уровень счастья оказался почти не связанным с уровнем благосостояния страны, в которой человек проживает, а также его личным финансовым доходом.

Как рассказал испанский исследователь Бегонья Альварез в своей научной работе опубликованной на Springer, он обратился к данным опроса Sharelife проведенного среди жителей Европы в возрасте более 50 лет и построил собственную математическую модель. Выяснилось, что наиболее часто называли себя счастливыми люди в возрасте от 30 до 34 лет.

Он же отметил, что молодые европейцы от 25 до 30 лет оказались не столь счастливыми, как их старшие товарищи. Кроме того, он узнал, что после 34 лет, число тех, кто называл себя счастливым человеком - снижается.

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Анализируя данные исследователь также пришел к выводу, что счастье не зависит от уровня благосостояния той или иной страны. Выяснилось, что люди чувствуют себя комфортно или нет не зависимо от общих показателей экономики и уровня личного дохода.

При этом Альварез подчеркнул, что "счастье все же имеет некий географический показатель". Так, по его наблюдениям, европейцы, проживающие в южных странах, после 40 лет ощущают себя несчастнее, при чем, "скачок вниз" происходит достаточно резко. Напротив, жители северных стран, теряют ощущение эйфории несколько медленнее.

Специалист отдельно отметил, что многие из респондентов даже не вспомнили о детстве, когда говорили о счастье. Однако связывали с ним такие события, как создание семьи или рождение ребенка.

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