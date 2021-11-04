Оперная певица из РФ назвала борщ российским блюдом: в сети отреагировали

Известная в Германии оперная певица Анна Нетребко, уроженка России, написала поваренную книгу, где поделилась с немцами рецептами любимых блюд. Одним из традиционных российских угощений артистка назвала борщ, который полюбила еще в детстве, проведенном в Краснодаре.

Соответсвующую статью выпустило немецкое издание Süddeutsche Zeitung. В статье Анна рассказала, что борщ и блины с икрой навсегда отложились в ее памяти.

"Сытный суп быстро поднимет душу на ноги, а какой рецепт может быть ближе, чем рецепт вкусного русского борща? Главное при готовке, чтобы кастрюля была большая и можно было вдоволь всех накормить. Борщ предполагает не только много анатомических частей бычка: шею, грудину, лопатку, но и просто горы овощей и зелени", – рассказала певица немецким читателям.

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Такое присвоение борща России, пусть и талантливой певицей, огорчило и показалось несправедливым Наталье Диденко, украинскому метеорологу. Она призвала всех, кто владеет немецким языком "чернуть" пару строчек в редакцию газеты Süddeutsche Zeitung, чтобы вывести из заблуждения "доверчивых граждан Германии".

"И место происхождения, и фамилия у нее и внешность немного намекают на родство с Украиной. Хотя, конечно, она российская певица. Однако все же пульсирует мысль, что Анна где-то глубоко понимает, чей на самом деле борщ", – заметила она.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как приготовить наваристый и ароматный борщ в максимально короткое время: вам понадобится не больше 10 минут.