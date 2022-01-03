Телевизионная "биполярочка".

Настал тот момент, когда хочется взывать: выбросьте телевизоры.

Если сделать краткий обзор эфиров за новогодние выходные, то получается, что мы живем в ностальгирующей по советским фильмам концертам в стиле "голубой огонек", песенками на русском языке и у нас аж два президента. Как это возможно на фоне войны на Донбассе и угрозы широкомасштабного вторжения? Здесь хочется процитировать Андрея Богдана: "Диагноз: биполярочка". Только телевизионная…

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Тема української мови - вічна. Скільки законів не ухвалюй, на "Інтері" все стабільно "на русском". Ведучі вели концерт російською і запросили Світлану Лободу, яка виконала пісню "Superstar”: "Все люди, как люди, а я - Суперзвезда! Звезда! А я - суперзвезда! Звезда!”.

Софія Ротару встигла і на "Песню года" в РФ і на новорічний концерт 95 кварталу на 1+1.

На "Україні" йшло новорічне шоу "Маска", де більшість артистів виконували старі російські пісні. Ведучий Остапчук був в ролі крижинки - сніжинки. Але це створіння було якесь вульгарним. То зауважив, що його "ключик більший", то той "ключик" на сцені намагалась намацати холостячка- сонце Злата Огнєвіч. То стендапер лежав на сцені, а на ньому сексуально стрибала новорічна іграшка. Аж королеві ночі Олі Поляковій стало не по собі. Як потім з‘ясувалося: так розійшлася Наталія Могилевська, яка сховалась під маскою ніжної різдвяної кульки. Бракувало тільки біжучого рядка: "приберіть дітей від блакитних екранів". Єдиний плюс : шикарні костюми масок.

На двох каналах посунули Президента Зеленського: ближче до 00.00 йшло вітання Президента Порошенка, а за ним чи до нього Президента Зеленського.

На ICTV “дизелі" жартували переважно російською, на СТБ йшли старі радянські фільми. Не знаю, які там рейтинги "шуріків", але батьки 70+ сказали: "Сил нема ці "Пригоди Шуріка" дивитися. Скільки можна?" На яку аудиторію це розраховано? Може просто так дешевше для каналу?

А 1 січня прокинулись медіаексперти і чистісінькою російською написали в Фейсбуці: "сплошной русский язык в эфире", "ужас и кошмар".

В мене питання до таблоїдів і глянців: якого милого ви пишете про кожен чих, губи, ноги Лободи, коханок екса Лорак і його матюки? Вони зробили вибір: співати в Кремлі. Можна про них забути? Яких вам ще зірок бракує?

Тему теленовин я винесу за дужки, оскільки за невеличким виключенням (!) у нас нема інформації, а є пропаганда. Давайте відверто… Це проблема - не тільки українська, а світова. Пам‘ятаю як більше 10 років тому в Рейк’явіку на світовій конференцї, я почула тезу : "Як добитися того, аби колективи електронних медіа захищали не інтереси власників, а суспільства".

Рівень нашого телебачення: злиденний. Гостьові редактори працюють на кількох каналах, бюджетів на нові проекти нема, зарплати дуже малі, а конкуренція на ринку величезна.

Олігархи давно зрозуміли, що "тєлєк" - дорога іграшка. І згадують про нього під час виборів або коли зателефонує Президент ( безособово) з претензіями.

В будь-який момент телеканал можуть продати, бо це просто бізнес і відповідь на питання: в якій країні планує жити або заробляти власник.

Телекартинка сумна. Коротко кажучи, "попа как у Кім".