Зимние олимпийские игры 2022 года в КНР - это то же самое, что зимние и летние игры 1936 года в нацистской Германии, летние игры 1980 года в Москве, летние игры 2008 года в КНР, зимние игры 2014 года в Сочи, чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Это игры с маленькой буквы. Потому что проведение того, что должно быть спортивным праздником, в абсолютно тоталитарном государстве, растаптывающим элементарные права человека и (или) являющимся агрессором - это полное пренебрежение ценностями свободы, демократии и прав человека.

И разговоры о том, что "спорт вне политики" не годятся для прикрытия неблаговидных действий коррумпированных дельцов от спорта даже в качестве фигового листка. Потому что свобода, демократия и права человека - это не политика. Это ценности, которые или есть, или их нет.

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