Около 400 журналистов мировых СМИ не могут получить аккредитацию в зону ООС: OBOZREVATEL узнал подробности

На данный момент около 400 сотрудников ведущих мировых СМИ не могут получить аккредитацию на работу в зоне проведения Операции Объединенных сил. Из-за этого, к примеру, допуск на съемку последствий обстрела детского сада на Донбассе получили всего 25 журналистов.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Его слова в комментарии OBOZREVATEL подтвердил оператор съемочной группы одного из крупнейших немецких телеканалов ZDF.

Он рассказал, что журналисты ZDF уже три недели ждут получения аккредитации и пока нет никакого результата. В пресс-службе штаба ООС им говорят, что документы съемочной группы до сих проверяют украинские спецслужбы.

Это, по словам Бутусова, еще не предел – некоторые журналисты ждут разрешение на работу на Донбассе уже месяц.

Видео дня

Вместе с тем, руководитель съемочной группы ZDF журналист Арндт Гинзель в Facebook написал, что штабу ООС нужно будет всего четыре дня, чтобы оформить необходимые бумаги.

Он добавил, что вина за задержки лежит на украинских спецслужбах, которые не успевают быстро провести проверки. Тем временем неаккредитованные журналисты уже создали собственную группу в WhatsApp.

"Работать в Украине в любом случае совсем нелегко...Для того, чтобы добраться до линии соприкосновения, приходится мириться с длительными прогулками с фототехникой. В пятницу было 25 км. Мы не смогли проехать на машине", – написал Гинзель.

Он показал фото их съемочной группы в Павлополе в 30 км от Мариуполя и рассказал, что в субботу, 19 февраля, журналисты слышали издалека взрывы снарядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне обострения ситуации на Донбассе в зону Операции Объединенных сил прилетели народные депутаты из фракции "Слуга народа". На одной из позиций нардепы и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие.

Кроме того, американский журналист канала Fox News попал на Донбассе под обстрел террористов прямо во время прямого включения.

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