Оккупанты в Крыму испортили уникальный Форосский парк: реакция жителей

В Крыму поддерживаемые Россией оккупационные власти продолжили уничтожать некогда "райский уголок" – парк-памятник садово-паркового искусства "Форосский" в поселке Форос, что на границе Ялты и Севастополя. Не помешали этому и массовые протесты жителей против скандальной застройки.

По словам крымчан, так называемые чиновники остаются "глухими" к их призывам, что вызывает просто шквал негативных реакций. Об этом в Twitter написала блогер RoksolanaToday (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Форосский парк. Описание ужаса словами. И при всей беспомощности, фиксация каждого шага оккупанта, каждого его преступления против Крыма и крымчан нужна. Пока прокуратуре АРК, потом Гааге для определения количества нулей в сумме контрибуции для РФ", – отметила она.

Также блогер показала, как оценивают эту ситуацию крымчане, поделившись скриншотами комментариев, которые они оставляют в местных соцсообществах.

Люди продолжили высказывать недовольство по поводу вырубки десятков деревьев на территории памятника паркового искусства в Форосе, среди которых множество редких, экзотических и даже краснокнижных. Судя по опубликованным кадрам, стройка в продолжается, работы идут даже ночью. Несмотря на то, что в конце апреля российский "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о полной приостановке этого строительства до осени.

"Боже, как же страшно на это смотреть. Мы сейчас свидетели предательства и гибели природы! На наших глазах экологическая катастрофа, а все природоохранные органы заткнулись и делают вид, что ничего не происходит? До чего мы дожились? Люди, нужно же что-то делать, нельзя так просто сидеть и смотреть!", "Я тоже спорила с начальником парковой службы, что такого срача не было в парке никогда! Мы свидетели всяких перемен, но так засрать парк надо было просто разрешить. Просто гадят в душу, сволочи!", "Для тех, кто не знал наш парк воочию, все покажется, возможно, и приемлемым, но нам есть с чем сравнивать…", "Ужас! Не помню, чтобы так ужасно выглядел райский уголок. Они ничего не делают с парком, чтобы само все умерло и потом все окончательно застроить", – возмутились крымчане.

Что известно о скандале вокруг Форосского парка:

на территории парка-памятника садово-паркового искусства "Форосский" на Южном берегу Крыма разрешили реконструкцию 18-этажного здания и строительство детского оздоровительного лагеря.

Оккупационные так называемые власти полуострова также указали на наличие разрешений на снос 37 зеленых насаждений с "последующим проведением компенсационного озеленения в течение года и 29 экземпляров пальм с целью их дальнейшей пересадки".

Жители оккупированного крымского поселка Форос выступили против вырубки местного парка для строительства якобы детского лагеря и даже обратились по этому поводу к президенту страны-агрессора Владимиру Путину. Позже активисты заявили о давлении со стороны местных властей.

После скандала с вырубкой деревьев в Форосском парке высадили кипарисы. Также подконтрольные Кремлю "власти" Ялты утверждали, что демонтировали колючую проволоку с заборов санатория "Форос".

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя начала расследование факта разрушения Форосского ландшафтного парка на оккупированном полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети на фото и видео показали, как оккупанты замусорили Форосский парк в Крыму. В частности, кроме грязи, там даже обнаружили банки с мочей.