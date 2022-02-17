Оккупанты стянули сотни единиц техники: в штабе ООС заявили о риске эскалации на Донбассе
Российские наемники на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжают нарушать Минские договоренности. В частности, оккупанты стянули сотни единиц техники.
В связи с этим в штабе Операции объединенных сил заявили риск эскалации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба штаба, также об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.
В общей сложности боевики разместили с нарушением Минских договоренностей в ОРДЛО 230 единиц военной техники.
В зоне действий так называемого "1 армейского корпуса" размещено 88 единиц вооружения :
с нарушением линии отвода в районе населенного пункта Бойковское, что в 67 км от линии столкновения, находится 2 единицы танков неустановленного типа;
с нарушением районов хранения в районе Покровки, в 36 км от линии столкновения расположены 18 танков неустановленного типа и 12 единиц буксируемой артиллерии;
Оккупанты также увеличили военное присутствие в зоне безопасности в районе Кальмиусский, что в 42 км от линии столкновения. Там находится одна радиорелейная станция; один БТР и два БМП. В Покровке, в 36 км от линии столкновения, расположено 52 ББМ.
Кроме того, в зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" расположены 142 единицы вооружения.
возле Шимшиновки, в 27 км от линии столкновения, находятся 8 танков неустановленного типа;
вблизи населенного пункта Миусинск (62 км от линии столкновения) расположены три единицы буксировочной артиллерии неустановленного типа и 5 самоходных артиллерий неустановленного типа;
10 танков неустановленного типа боевики разместили у поселка Садовый (57 км от линии столкновения) и еще 28 возле – Круглик (31 км от линии столкновения).
больше всего техники оккупанты установили возле Мирного, в 28 км от линии столкновения. Здесь находится 18 буксировочных артиллерий неустановленного типа, 10 самоходных гаубиц неустановленного типа и 18 танков неустановленного типа.
По этому направлению российские наемники также увеличили военное присутствие в зоне безопасности. В районах Шимшиновки (27 км от линии столкновения) размещено 11 ББМ, а возле Миусинска (62 км от линии столкновения) – 31 ББМ.
Отмечается, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях регулярно сопровождается препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вооруженные террористы не пускают патруль СММ в некоторые населенные пункты, а также блокируют сигналы БПЛА СММ малого радиуса и БПЛА СММ дальнего радиуса действия.
"Зафиксированные нарушения со стороны ЗФ РФ свидетельствуют о ведении ими активных мер боевой подготовки для создания условий дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения", – подчеркнули в ООС.
Украинские защитники удерживают ситуацию под контролем и продолжают сдерживание вооруженной агрессии РФ. ВСУ продолжают соблюдать Минские договоренности и открывают огонь только в случаях, когда действия боевиков создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан.
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