Оккупанты ранили украинского воина на Донбассе

Российские наемники на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. В понедельник, 7 февраля, оккупанты ранили украинского защитника.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил. В частности, с начала текущих суток боевики трижды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.

Недалеко от Песков оккупанты дважды применяли стрелковое оружие. Кроме того, по позициям защитников Южного боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Отмечается, что вследствие обстрелов один украинский воин получил ранение. Его доставили в больницу, состояние украинского защитника оценивается как удовлетворительное.

Видео дня

Благодаря усилиям ВСУ рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Украинские военные контролируют ситуацию на Донбассе, а также продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Кремля.

Напомним, российско-оккупационные войска в течение 6 февраля дважды нарушили "тишину" на Донбассе. Они обстреливали позиции защитников Украины из гранатометов.

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар заявил, что Минские соглашения в том виде, в котором они сейчас есть, лишь усложняют нынешнюю ситуацию на Донбассе. Их выполнение в итоге приведет к дестабилизации по всей Украине. В свою очередь бывший генпрокурор Юрий Луценко, который был гостем эфира, заявил о необходимости заменить эти соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Россия фактически расстреляла Минские соглашения "Градами" – они сейчас в коматозном состоянии.