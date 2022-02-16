Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, применив запрещенное вооружение – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе продолжают нарушать режим тишины. За прошедшие сутки, 15 февраля, оккупанты 4 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

При этом боевики дважды применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

Хотя по сравнению с 14 февраля количество обстрелов со стороны оккупантов уменьшилось, боевики продолжают пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы.

По состоянию на 8 часов утра среды, 16 февраля, российские наемники один раз обстреляли позиции украинских защитников. В этот раз они также применили запрещенное Минскими договоренностями оружие.

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В ООС подчеркнули, что военнослужащие ВСУ готовы к отражению потенциальных угроз со стороны врага.

В свою очередь украинский офицер Сергей Нещадим написал в Twitter, что за сутки два противника получили небоевое ранение, обстоятельства уточняются.

Напомним, 14 февраля российско-оккупационные войска пять раз нарушили "тишину" на Донбассе. Они с БПЛА сбросили на позиции Объединенных сил взрывчатку и ранили двух наших защитников.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Государственная дума Российской Федерации поддержала постановление о "признании" так называемых ДНР и ЛНР. Данный документ отправят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

Путин заявил, что РФ "должна все сделать, чтобы решить проблемы Донбасса". Канцлер Германии Олаф Шольц ответил ему, что признание "ЛДНР" станет политической катастрофой и абсолютным нарушением Минских соглашений.