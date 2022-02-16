Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, применив запрещенное вооружение – штаб ООС

Ольга Ганюкова
Жизнь
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Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, применив запрещенное вооружение – штаб ООС
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Российские наемники на Донбассе продолжают нарушать режим тишины. За прошедшие сутки, 15 февраля, оккупанты 4 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

При этом боевики дважды применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

Хотя по сравнению с 14 февраля количество обстрелов со стороны оккупантов уменьшилось, боевики продолжают пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы.

По состоянию на 8 часов утра среды, 16 февраля, российские наемники один раз обстреляли позиции украинских защитников. В этот раз они также применили запрещенное Минскими договоренностями оружие.

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В ООС подчеркнули, что военнослужащие ВСУ готовы к отражению потенциальных угроз со стороны врага.

В свою очередь украинский офицер Сергей Нещадим написал в Twitter, что за сутки два противника получили небоевое ранение, обстоятельства уточняются.

Напомним, 14 февраля российско-оккупационные войска пять раз нарушили "тишину" на Донбассе. Они с БПЛА сбросили на позиции Объединенных сил взрывчатку и ранили двух наших защитников.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Решение Госдумы РФ вызвало острую реакцию в Украине и мире. Ответы МИД Украины, ЕС и НАТО читайте по ссылке.

  • В Госдуме России также заявили, что граждане РФ якобы готовы отказаться от 13-й зарплаты ради Донбасса. Сами россияне возмутились и ответили, что парламентарии не могут решать за весь народ и говорить от его имени.

  • Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию войны на Донбассе требует провести внеочередные консультации. Это связано с тем, что Госдума России поддержала постановление о "признании" так называемых ДНР и ЛНР.

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