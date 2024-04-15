Огромный вулкан в Антарктиде выбрасывает в воздух золото: что с ним не так

Глубоко во льдах Антарктиды, где царит вечная зима, происходит немало интересных феноменов. Один из них связан с одним из самых активных вулканов на Земле – Эребусом.

Оказалось, что кроме пепла и газа Эребус выбрасывает в атмосферу значительное количество золота. Об этом подробнее рассказали IFLScience.

В Антарктиде, несмотря на очень низкие температуры, также сохраняется вулканическая активность. Только на западе континента ученые обнаружили 138 вулканов, из которых около 8-9 остаются действующими.

Недавние исследования керна льда даже обнаружили, что в далеком прошлом, во время последнего ледникового периода, континент даже был разрушен именно гигантскими извержениями вулканов.

Одним из самых популярных вулканов в Антарктиде есть гора Эребус. Он наиболее активный на планете, а его максимальная высота составляет 3794 метра.

На фото вы можете увидеть спутниковое изображение этого геологического гиганта, пробивающегося сквозь облака.

Лавовое озеро Эребуса бушует по крайней мере с 1972 года. Вулкан регулярно извергает столбы газа и пара. А при прошлых взрывах было зафиксировано, что он выбрасывал еще и валуни частично расплавленной породы, известные как "вулканические бомбы".

Однако самый удивительный факт об Эребусе заключается в том, что ученые обнаружили, что вырывающийся из вулкана газ наполнен крошечными частицами золота.

Каждая из них имеет размер не более 20 микрометров, но в общей сложности за день гора извергает примерно 80 граммов драгоценного металла, который стоит около 6000 долларов.

Кроме того, золотая пыль разлетается на сотни километров вокруг вулкана. Исследователи Антарктики обнаружили следы драгоценного металла в окружающем воздухе в 1000 километрах от Эребуса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые обнаружили, что самая старая на Земле пустыня кишит жизнью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.