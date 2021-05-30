Официальная статистика заболевших COVID-19 в разы ниже реальной, – врач из Румынии

С начала вспышки коронавируса COVID-19 в 2020 году, в Румынии могло переболеть пандемией 6 миллионов человек. Это почти на миллион превышает официальные данные по стране.

Об этом рассказал руководитель кампании по вакцинации Румынии Валериу Георгита в комментариях изданию "Euroactive". При этом он заметил, что в стране от вируса погибло 30 тысяч граждан.

"Весьма вероятно, что в два-пять раз больше людей заразились SARS-CoV-2, чем составляет число диагностированных и зарегистрированных пациентов в официальной статистике", – заметил врач.

Георгита указал, что в Румынии прививку от COVID-19 получили 4 млн человек, а организм еще 9 млн выработал коллективный иммунитет.

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"Именно это создает довольно положительную эпидемиологическую ситуацию в Румынии", – заключил медик.

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