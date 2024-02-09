Одна ошибка и цветы исчезнут: что нужно сделать с кустами роз в феврале

Февраль – это месяц, который ассоциируется с розами, символами любви и красоты. Обычно это хорошее время, для заботы о них, чтобы летом они радовали вас своим пышным цветением. Однако сначала следует определить, как правильно ухаживать именно за вашим видом роз.

Не спешите сразу браться за секатор, потому что есть сорта, которые ни в коем случае нельзя обрезать в феврале. Эксперты поделились своими советами для издания Еxpress, чтобы сохранить ваши розы цветущими.

Существует расхожее мнение о том, что в феврале необходимо начинать подрезать розы, чтобы стимулировать их рост и обильное цветение летом. Но важно помнить, что это касается не всех сортов.

Эксперты отмечают, что не вечнозеленые розы, включая пелистые и некоторые виды старинных роз, обрезать не стоит.

К примеру, такие сорта пелистых роз, как Леди Бэнкс, Дороти Перкинс, Блейз, а также старинный сорт Семь Сестер, имеют уникальный график цветения, поэтому от их обрезки в феврале следует воздержаться.

Эти цветы цветут одним крупным потоком в течение поздней весны и раннего лета на основе того, как они выросли в прошлом году. Остальное время они либо вообще не цветут, либо дают очень мало цветов.

Если все же нужно обрезать такие розы, специалисты рекомендуют дождаться середины лета.

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