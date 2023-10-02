Одна из самых древних в мире оптических иллюзий: то, что вы увидите первым – раскрывает ваш потайной мир

Одна из самых древних в истории оптических иллюзий была создана девять веков назад. Храм, где расположена эта каменная загадка, является жемчужиной династии Чола. Он является образецом дравидийской архитектуры XII века и удивляет разнообразными резными украшениями, напоминающими колесницы и аватары.

Древняя резьба, высеченная на камне в храме Айраватешвара в Танджавуре, городе в штате Тамил Наду на юге Индии, изображает двух существ. То, какое из существ вы увидели первым, может рассказать о ваших сокровенных чертах характера, информирует The Sun.

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Если вы увидели быка

Вы очень сильная личность. Вы оптимист и пытаетесь видеть во всем позитив, однако малейшие невзгоды способны вывести вас из себя. Вы привыкли, чтобы все было так, как вам хочется. Если хоть что-то идет не по плану – вы начинаете злиться, свирепствовать и винить всех вокруг. Вы всегда имеете свое мнение по всем вопросам и проявляете большое упрямство, если вас пытаются вовлечь в споры.

Однако вы очень честны и прямолинейны. Вы никогда не опуститесь до лести или лицемерия. Круг общения вы выбираете очень тщательно. Верность – одна из основных черт вашего характера. Вы никогда не измените тем, кто вам доверился.

Если вы увидели слона

Вы не привыкли рисковать и с опаской относитесь к ссорам. Больше всего цените гармонию и спокойствие. Прежде чем решить проблему, вы долго и тщательно ее обдумываете.

Вы внимательны к деталям и имеете аналитический склад ума. Вы преданы своему делу и всегда придете на помощь тем, кто в этом нуждается. Мудрость, вдумчивость, взвешенность и внимательность – основные черты вашего характера.

Оба символа очень важны в индуистской культуре: на быке Нанди ездил главный бог Шива, а на слоне Айравати – Индра, "царь небес".

Ранее OBOZREVATEL публиковал оптическую иллюзию, которая определит, насколько вы эмоциональны.

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