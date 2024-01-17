Очищают энергетику и дарят баланс: какие ароматы защищают дом от негатива

Ароматерапию сейчас не считают собственно терапией – лечебные свойства ароматов пока не нашли своего подтверждения. Однако они действительно могут влиять на эмоциональное состояние – балансировать настроение, давать бодрость или расслабление, что, в свою очередь, может настраивать на определенные достижения.

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Впрочем, так к ароматерапии относятся ученые. Люди, не погруженные в строгую науку, еще с давних времен приписывали запахам магические свойства. OBOZ.UA рассказывает о шести запахах, которые, как считают, обладают защитными свойствами. И пытается объяснить, откуда могло появиться такое представление.

Лаванда

Запаху лаванды приписывают способность улучшать отношения между живущими под одной крышей людьми, оберегать их от негатива. И соответствующее эфирное масло действительно славится своим успокаивающим эффектом, оно способно снимать стресс и улучшать сон. Если наполнить дом запахом лаванды, возможно, ваше настроение действительно изменится на более миролюбивое и конфликтов в семье станет меньше.

Бергамот

Глубокий и теплый цитрусовый аромат бергамота считался инструментом для очищения энергетики жилья. Секрет в том, что он бодрит и поднимает настроение, борется с чувством подавленности и усталости. Если использовать запах бергамота дома, можно действительно почувствовать, будто плохой дух покидает его стены.

Мирра

Древесная смола мирра (смирна) упоминается еще в древнеегипетских источниках, не говоря уже о Библии. Ее использовали для религиозных ритуалов, чтобы открыть душу высшим силам, в частности, провести дух умершего в загробный мир. Ее рекомендовали сжигать во время медитации для большего погружения в себя. На деле этот аромат оказывает успокаивающее влияние, снимает раздражение, помогает преодолеть бессонницу. С такими эффектами действительно нетрудно почувствовать себя благословенным небесами.

Кедр

Свежие хвойные ароматы создают чувство уюта и защищенности. Едва ли не наиболее ярко этот эффект выражен в запахе кедра. Этому дереву давно приписывали способность защищать от злых духов. На деле этот аромат помогает стимулировать умственную активность, снять стресс и тревожность, наладить сон. То есть избавиться от всего, что в древности считали признаками проклятия или сглаза.

Розмарин

Веточки розмарина издавна рекомендовали использовать, чтобы избавиться от плохой энергетики в доме. Позже оказалось, что запах этого растения способен помочь преодолеть признаки даже хронического стресса и сильной тревожности, сбалансировать настроение.

Пачули

Окуривать этим растением дом рекомендовали, чтобы восстановить душевную гармонию, выровнять энергетику жилья и всех живущих в нем. Это можно объяснить успокаивающими свойствами эфирного масла пачули. Оно помогает облегчить засыпание и сделать сон глубже и крепче, скорее восстановить умственные силы при истощении. А выспавшийся человек действительно чувствует себя гораздо гармоничнее, чем тот, которого мучает бессонница.

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