Очень полезен в быту: где можно использовать наполнитель для кошачьего туалета

Кошачий наполнитель – довольно универсальная вещь. Традиционно он изготавливается из глины, опилок, высушенного геля поликремниевой кислоты и стружки хвойных деревьев.

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Наполнитель следует иметь под рукой, даже если у вас нет кота. Специалисты говорят, что это удивительно полезный материал. Как и где в обиходе можно использовать кошачий туалет – рассказало издание Lifehacker.

Лайфхак для водителей

Очень эффективный, хоть и довольно забавный лайфхак, заключается в использовании обычного носка и кошачьего наполнителя – естественно, чистого. Это помешает образованию конденсата в салоне, ведь основная функция кошачьего туалета заключается в поглощении влаги. Наполнитель начнет буквально извлекать лишнюю влагу из воздуха, так что вы легко избавитесь от проблемы запотевания окон.

Кошачий туалет может обеспечить отличное сцепление на ледяных дорогах и поможет выбраться из заснеженного пути.

Если авто оставило масляную лужу на подъездной дороге или вы разлили что-нибудь жирное на бетонный пол подвала или гаража, посыпьте это место кошачьим туалетом. Через несколько часов наполнитель впитает лишнюю жидкость. Стоит отметить, что это работает только на свежих пятнах – при устаревших загрязнений кошачьи туалеты бессильны.

Наполнителем можно посыпать ледяные дорожки в саду или лестницы – по крайней мере, это уменьшит коэффициент скольжения.

Кошачий наполнитель является эффективным дезодорантом

Наполнитель поглощает влагу и маскирует запахи. Дезодорирующие свойства кошачьего туалета помогут избавиться от неприятного запаха обуви. Простелите бумажную стельку, наполните старый носок кошачьим туалетом и положите внутрь ботинка на ночь. Лайфхак не только избавит от неприятного запаха, но и удалит излишнюю влагу.

Чистый кошачий туалет на дне мусорного ведра поглотит любую вытекающую жидкость, а также уменьшит количество вредных испарений, которые попадают в воздух всякий раз, когда вы поднимаете крышку.

Если у вас есть небольшое пространство, например шкаф или амбар, где постоянно стоит затхлый запах, попробуйте оставить там носок с кошачьим наполнителем.

Другие бытовые лайфхаки

Современные телефоны становятся все более водонепроницаемыми, но все равно достаточно легко испортить дорогостоящее устройство, впустив его в раковину, унитаз или емкость с водой. Заверните мокрый телефон чистый носок или другую тонкую ткань, чтобы на поверхность не попала пыль, а затем оставьте его на кошачьем наполнителе. Такая подстилка эффективно вытянет влагу, возможно даже сохранит ваш телефон. Однако, конечно же, лучше сразу обратиться в сервисный центр, чтобы было больше шансов спасти гаджет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как кошачий наполнитель может спасти водителей и авто зимой.

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