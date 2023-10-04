Обладает фантастическим эффектом: одно средство поможет вернуть полотенцам яркий белый цвет

Белые полотенца имеют красивый внешний вид благодаря своему яркому цвету, но, к сожалению, они быстро загрязняются. Из-за постоянной стирки полотенца становятся серыми или на них появляются желтые пятна, от которых трудно избавиться.

Хозяйки не всегда хотят использовать химические средства, чтобы очистить ткань. Но OBOZREVATEL нашел действенный способ, который поможет справиться с этим.

Кристаллы соды

Это один из наиболее эффективных природных продуктов, используемых в домашнем хозяйстве. Кристаллы соды – это не то же, что пищевая сода, они содержат больше лугов, что позволяет эффективнее удалять жир, грязь, очищать эмалированные поверхности и даже забитые трубы.

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Чтобы вернуть полотенцам яркий цвет и избавиться от нежелательных пятен, добавьте в барабан стиральной машины небольшое количество смеси, но перед этим прочтите инструкцию на упаковке. Насыпьте стиральный порошок или другое средство и включите ручную или деликатную стирку.

После этого высушите полотенца на свежем воздухе или хорошо проветриваемой комнате.

Также можно сделать раствор из кристаллов соды, чтобы очистить разные поверхности. Для этого добавьте одну столовую ложку смеси до 500 мл воды, все хорошо размешайте и распылите с помощью пульверизатора на необходимые участки. Оставьте так на 10-15 минут и протрите все чистой тряпкой.

Ранее OBOZREVATEL публиковал японский метод стирки, который поможет вернуть снежно-белый цвет кухонным полотенцам.

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