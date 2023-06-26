Облачно и сильные дожди: синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды

В понедельник, 26 июня, на украинцев ждет резкое ухудшение погоды. По всей территории страны возможны краткосрочные дожди и грозы.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Особенное ухудшение погодных условий будет заметно на Левобережье Днепра.

26 июня ожидаются переменные дожди по всей Украине, в промежутках – облачная погода.

Ветер прогнозирует преимущественно северо-западный скоростью 7-12 м/с. В северных, центральных и восточных областях днем местами возможны порывы 15-20 м/с.

Что касается температуры, то в основной массе регионов ночью синоптики обещают +11...+16 градусов, а днем – +20...+25. В северных регионах днем будет +15...+20, а в южных +24...+29 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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