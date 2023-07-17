О чем никогда нельзя просить соседей: 5 вещей, которые портят отношения

Добрососедские отношения – одна из основ комфортной жизни в социуме. Постоянные недоразумения и ссоры по пустякам никому не нужны. Вместо того, чтобы при малейшей возможности вступать в споры, следует проявить уважение, терпение и доброжелательность.

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Истории об агрессивном соседе или вечно недовольной соседке – не редкость, и есть несколько простых правил, которые помогут не попасть в список неприятных людей. Издание Best Life Online рассказало о пяти вещах, которые портят отношения.

Правило 1. Двор, собственность и парковка

Эксперты по этикету рассказали, какие типичные недоразумения возникают между соседями и приводят к многолетней вражде. Важно не переходить определенные линии. К примеру, никогда не пользуйтесь собственностью соседа без его разрешения.

"Соседская собственность – это их личное пространство, и важно уважать их частную жизнь и границы", – отметил Даррен Вейленд, эксперт по этикету.

Речь идет не только о бытовых вещах: стул, барбекю или зонтик от солнца. Не имейте привычки приходить во двор соседа, когда вам вздумается. Не срывайте его цветы в саду, не берите без разрешения урожай с его огорода.

Мишель Джордано, специалист по работе с общественностью Live Another Day, говорит, что этот совет также касается парковочных мест. "Важно найти соответствующие решения, а также соблюдать границы собственности и парковки", – подчеркнул эксперт.

Правило 2. Прогулки с животными

Возьмите за правило убирать после вашего животного. Ваш сосед не должен, выходя утром на улицу, видеть у своего двора собачьи экскременты. Носите полиэтиленовые пакеты и убирайте за своим любимцем.

Правило 3. Снова о животных

Следите за вашими домашними питомцами. Например, поставьте высшее ограждение, если ваша собака часто перепрыгивает к соседям. Не просите соседей слишком часто ухаживать за вашими животными. Бо Беннетт, доктор философии, социолог и социальный психолог, говорит, что "возложение на соседей обязанности всегда следить за вашими животными, когда вас нет дома, выходит за пределы добрососедского этикета".

Краткая услуга по уходу за домашним любимцем – это нормально, но превращать это в постоянную обязанность – несправедливо.

Правило 4. Помощь по хозяйству

Эксперты не рекомендуют постоянно просить соседа помочь вам по бытовым делам. Одноразовая помощь – хорошо, но постоянные просьбы передвинуть мебель, покосить газон или убрать в сарае выходят за пределы добрососедских отношений.

Правило 5. Советы и предложения

Это прекрасно, если у вас с соседом сложились дружеские отношения, однако не просите его вмешиваться в ваши личные дела. Не спрашивайте советов о том, как лучше воспитывать детей и тем более не обсуждайте с соседями свои отношения с партнером.

Кроме того, если ваш сосед является экспертом в определенной области, не слишком докучайте ему с просьбами бесплатно предоставить вам юридическую консультацию, психологическую помощь или важную справку.

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