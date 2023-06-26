Нужно ли обрезать желтые листья на орхидее: как спасти сохнущее растение

Орхидея – одно из самых требовательных комнатных растений. Простые ошибки в уходе за цветком часто приводят к плачевным последствиям: листья начинают желтеть, цветоносы опадают, да и в целом растение может погибнуть.

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Оказывается, желтые листья – не всегда признак болезни. Как спасти орхидею в такой ситуации, рассказало издание Porady Interia.

Причинами желтых и тусклых листьев чаще всего являются ошибки в уходе. Однако эксперты отмечают: если желтые листья у орхидеи только снизу, их немного, а в целом цветок выглядит здоровым и цветет – вероятнее всего, это вполне естественный процесс. Особенно, если растение старое.

Болезни орхидеи

Морщинистость и пожелтение молодых листьев уже является тревожным сигналом. Если вы не снабдили цветы достаточным количеством питательных веществ (в основном железом и азотом), вероятно, орхидея заболела хлорозом. При этом растение замедляется в росте и прекращает цветение. К счастью, хлороз можно легко предотвратить, поливая орхидею мягкой водой и подкармливая соответствующими удобрениями каждые 2-3 недели. Уровень pH почвы должен составлять от 4,5 до 6.

Еще одна причина желтого листья – фузариоз. Это серьезное грибковое поражение, из-за которого листья сначала желтеют, а затем постепенно буреют. В этом случае наиболее эффективно использование фунгицидов.

Опрыскивание будет необходимым и при появлении бурой гнили, под воздействием которой листья сморщиваются и теряют цвет. В этом случае также нужно удалить зараженные и мертвые листья растения стерильным и чистым инструментом, чтобы не распространить возбудителей болезней.

Стоит ли обрезать желтые листья орхидеи

Не всегда целесообразно срезать желтые листья. Специалисты отмечают, что причиной в большинстве случаев является стресс. Стресс провоцирует пересадка, новые условия, колебания температуры, изменение режима полива и т.д.

Чаще всего к пожелтению приводит неправильный полив. Переувлажнение приводит к тому, что растение не может усваивать питательные вещества, листья теряют упругость и яркость. В такой ситуации незамедлительно пересадите орхидею в свежий субстрат и поливайте не чаще раза в неделю.

22 °C – оптимальный температурный показатель для орхидеи. Растению может быть просто жарко летом – и это еще одна причина желтых листьев. Пенересите орхидею в светлое помещение с умеренной температурой.

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