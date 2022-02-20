'Нравится – не нравится': в Киеве на фасаде парковки показали 'послание' Путину. Фото

Украинцы продолжают подбадривать друг друга на фоне серьезного военного обострения на Донбассе и демонстрируют всему миру колоссальную силу духа. Одним из примеров недюжинного оптимизма стала креативная подсветка на стене жилого комплекса в Киеве.

Авторы затеи направили светодиоды на торец заправки с ироничными обращениями в адрес главы Кремля Владимира Путина и всех россиян, которые намерены оккупировать суверенные территории Украины. Соответствующие кадры опубликовали в сети.

В частности, Путину напомнили о его скабрезном выражении в адрес нашей страны, призывая соблюдать Минские соглашения именно в том искаженном контексте, которые ему выгодны. Тогда российский лидер на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном внезапно применил известную присказку: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица".

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Креативные киевляне обыграли эту крамолу, посмеявшись уже над самим Путиным.

Жители здешнего района утверждают, что это не единственная иллюминация, вызывающая у них положительные эмоции в вечернее время суток. Световые надписи на стене заправки меняются с каждым новым закатом солнца.

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