"Нравится – не нравится": в Киеве на фасаде парковки показали "послание" Путину. Фото
Украинцы продолжают подбадривать друг друга на фоне серьезного военного обострения на Донбассе и демонстрируют всему миру колоссальную силу духа. Одним из примеров недюжинного оптимизма стала креативная подсветка на стене жилого комплекса в Киеве.
Авторы затеи направили светодиоды на торец заправки с ироничными обращениями в адрес главы Кремля Владимира Путина и всех россиян, которые намерены оккупировать суверенные территории Украины. Соответствующие кадры опубликовали в сети.
В частности, Путину напомнили о его скабрезном выражении в адрес нашей страны, призывая соблюдать Минские соглашения именно в том искаженном контексте, которые ему выгодны. Тогда российский лидер на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном внезапно применил известную присказку: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица".
Креативные киевляне обыграли эту крамолу, посмеявшись уже над самим Путиным.
Жители здешнего района утверждают, что это не единственная иллюминация, вызывающая у них положительные эмоции в вечернее время суток. Световые надписи на стене заправки меняются с каждым новым закатом солнца.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
глава государства Владимир Зеленский, комментария хамское замечание Путина, усомнился, что последний находился в тот момент целиком трезвым;
это же замечание российского лидера вызвало серьезное возмущение и депутата Верховной Рады Ирины Геращенко, которая охарактеризовала его признаком полной неадекватности;
скандал дошел до ушей самого Путина и он поспешил заверить мировую общественность, что снисходительная присказка не имела никакого личного контекста, то есть он был истолкован неверно.