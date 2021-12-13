Новый год без снега и 'весна' в феврале: синоптик предупредила украинцев о погодных 'качелях'

Встречать новый год большинству украинцев придется без снега. Частая смена температур попросту не даст времени сформироваться устойчивому снежному покрову.

Как рассказала Фактам заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух, метеорологи не могут предсказать точную погоду в долгосрочной перспективе. В то же время они могут практически достоверно определить – будет много снега или нет, солнечные будут дни или пасмурные, ожидать ли морозов.

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По словам Балабух, низкие температуры этой зимой все же будут, не смотря на то, что климат теплеет. Однако специалист отметила, что те, скорее всего, будут кратковременными.

Она рассказала, что виновником теплого воздуха зимой является струйное течение, которое с огромной скоростью вращается вокруг полюса и не дает холодному воздуху распространятся на европейский регион. Когда же скорость этого течения слабнет, низкие температуры ползут на юг.

"Обычно время от времени конфигурация этого течения меняется, и холодный арктический воздух устремляется в умеренные широты и приносит нам морозную погоду. Так будет и нынешней зимой", – рассказала специалист.

Она поделилась, что декабрь в этом сезоне будет немного теплее обычного, чем в среднем за период 1993-2016 годов. А вот а январь и февраль могут и вовсе удивить. В эти два месяца, по словам специалиста, температура воздуха может быть на 2-3 градуса теплее обычного.

Балабух пояснила, что такая теплая погода будет продиктована антициклонами, которые, вероятно, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах.

Говоря о том, какой погода будет на новогодние праздники, она отметила, что делать точный прогноз еще рано. Однако рассказала, что осадки, скорее всего, выпадут в виде дождя, а не снега.

А вот февраль, по словам эксперта, уже может прийти с весенней погодой.

В свою очередь, World-weather, уточнил прогноз на январь. Так, согласно прогнозу синоптиков сайта, в Киеве, в январе будет в основном пасмурно. И если месяц начнется с плюсовых температур, то уже к средине воздух охладится до -13 градусов. Наиболее холодные дни прогнозируются с 16 по 20 января. Потом опять станет теплеть.

В январе, в Одессе, согласно прогнозу, будет солнечно и низких температур практически не будет. Наиболее холодные дни прогнозируются с 17 по 19 января. Тогда столбики термометров покажут -10.

В Харькове январь пройдет без особых температурных колебаний. Средняя температура в городе в этом месяце будет на уровне - 2 грдусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт Укргидрометеоцентра Вазира Мартазинова спрогнозировала, какой погода будет на новогодние праздники.