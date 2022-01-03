Новые перспективы, слава и деньги: трем знакам зодиака повезет 3-9 января
Весам откроются новые перспективы, а Козерогов прославят за их мастерство и достижения. Рыб же ожидают неожиданные деньги.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп по картам таро на 3-9 января. Подробнее о счастливчиках читайте дальше.
Весы
Новые перспективы, которые открываются перед вами, касаются ваших будущих свершений. Вы получите информацию о том, что впереди, возможно, сразу после праздников, вас ожидают интересные встречи и проекты, обещающие быть достаточно успешными.
Козерог
На этой неделе вас догоняет слава, и вам от нее никуда не убежать, ведь в распространении информации о вашем мастерстве и достижениях, заинтересованы не только вы, но и те, кто стоит над вами и рядом с вами.
Рыбы
Хотя вы и празднуете, стараясь сейчас не работать и полностью посвятить время родным, к вам все равно приходят деньги, возможно, это какой-то пассивный доход или вам будут возвращать долги. Словом, будете с неожиданными деньгами.
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