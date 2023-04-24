Новую одежду всегда нужно стирать: объясняем, почему

Новую одежду хочется как можно быстрее надеть на себя. До сих пор идут споры о том, нужно ли стирать новую одежду, купленную в сетевом магазине или на рынке.

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По словам экспертов, стирать одежду после покупки нужно обязательно. Об основных нюансах читайте в материале OBOZREVATEL.

Удаление формальдегидов и других вредных веществ

На предприятиях одежду часто обрабатывают специальными химическими средствами. Это нужно для того, чтобы во время транспортировки вещей и их хранения на складе ткань не портилась и выглядела "презентабельно".

Однако формальдегиды могут стать причиной аллергии и вызвать раздражение кожи. Поэтому после покупки одежду лучше постирать, чтобы лишний раз не рисковать.

Чистка от грязи и пыли

С момента изготовления одежды до ее транспортировки на склад и собственно покупки проходит немало времени. В ткани быстро накапливается грязь, пыль и бактерии. Своевременная стирка защитит от риска возможных заболеваний.

Эстетический аспект

Стирка сделает вещи более комфортными для ношения. Термическая обработка освежит ткань и улучшит внешний вид одежды. Перед стиркой следует удалить все бирки, ярлыки и другие элементы, которые могут оставить следы.

Кстати, быстро удалить жирные следы из одежды даже без стирки сможет обычная поваренная соль. Подробности читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как долго можно оставлять мокрое белье в стиральной машинке.

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