Новости Украины за 29 мая: в Киеве массово вакцинируют людей, а на Донбассе обстреляли украинских военных
В Украине изменят правила адаптивного карантина; первые результаты разработки нашей вакцины можно будет ожидать не раньше сентября; в Киеве началась массовая вакцинация от коронавируса.
Также стали известны подробности гибели украинской альпинистки в Турции, а в зоне ООС ударили ракетами по украинским военных.
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На следующей неделе Кабинет министров подготовит документ, предусматривающий изменения в адаптивном карантине. Речь идет об индикаторах "зеленой зоны", которые максимально приблизят к действующим на территории Евросоюза.
В Киеве открыли первый пилотный центр вакцинации против коронавируса. Он заработал на базе Международного выставочного центра в четвертом павильоне, на третьем этаже.
В сентябре 2021 в Украине презентуют первые разработки вакцин от коронавируса. Однако, неизвестно перейдут ли результаты на следующую стадию разработок.
Стало известно, что альпинистка из Одессы 42-летняя Яна Кривошея, которую 28 мая нашли мертвой у вершины горы Геиксивриси, погибла из-за того, что сбилась с маршрута и упала.
Боевые подразделения так называемых Л/ДНР 29 мая четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе и обстреляли ракетами военных ВСУ. Обстрелы были зафиксированы у сел Новозвановка, Новгородское и Майорское.
Город Симферополь в Крыму в субботу, 29 мая, ушел под воду из-за непогоды. По улицам "плавают" машины, люди пытаются выбраться из воды.