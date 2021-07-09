Новости Украины: в ВСУ похвастались мощным вооружением, а эпидемиолог предупредил об опасности штамма Дельта

Воины Вооруженных сил Украины показали артиллерийские системы залпового огня и сравнили их с "боевыми драконами", а врач-эпидемиолог Андрей Александрин предупредил, что в Украине может повториться российский сценарий эпидемии коронавируса из-за штамма Дельта.

Кроме того, 9 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Воины Вооруженных сил Украины показали свои артиллерийские системы залпового огня, сравнив их с "боевыми драконами". Защитники страны подчеркнули: это мощное оружие всегда наготове.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин рассказал, что в Украине может повториться российский сценарий эпидемии коронавируса, когда заболеваемость и смертность будут расти стремительными темпами.

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