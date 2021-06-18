Новости Украины: в Одесской области задержали педофила, а Днепр затопило после ливня

Вышедший досрочно на свободу педофил изменил фамилию и открыл "охоту" на детей, а Днепр ночью снова затопило после сильного ливня. Машины стали буквально плавать по дорогам.

Кроме того, 18 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Днепре в ночь на пятницу, 18 июня, снова прошел сильный ливень. В результате город частично ушел под воду. Непогода превратила проспекты и улицы в реки.

В Одесской области полицейские задержали четырежды судимого преступника, который насиловал и развращал детей. Он переехал в г. Южный после того, как три года тому досрочно вышел из колонии. Однако педофил под новой фамилией открыл "охоту" на маленьких мальчиков.

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