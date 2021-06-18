Новости Украины: в Одесской области задержали педофила, а Днепр затопило после ливня
Вышедший досрочно на свободу педофил изменил фамилию и открыл "охоту" на детей, а Днепр ночью снова затопило после сильного ливня. Машины стали буквально плавать по дорогам.
Кроме того, 18 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Днепре в ночь на пятницу, 18 июня, снова прошел сильный ливень. В результате город частично ушел под воду. Непогода превратила проспекты и улицы в реки.
В Одесской области полицейские задержали четырежды судимого преступника, который насиловал и развращал детей. Он переехал в г. Южный после того, как три года тому досрочно вышел из колонии. Однако педофил под новой фамилией открыл "охоту" на маленьких мальчиков.
В Печерском районе Киева произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mitsubishi Outlander сбил женщину, перебегавшую дорогу в неустановленном месте.
В Украине узаконили третью платежку за газ. Коммунальщики могут взымать из украинцев, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживания внутридомовых газовых сетей. Соответствующий законопроект уже принят и подписан.
В Умани на получении взятки задержали сотрудника правоохранительных органов. Речь идет о старшем дознавателе районного управления полиции ГУ НП в Черкасской области.