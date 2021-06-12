Новости Украины: в Одессе произошел мощный взрыв, а Вакарчук заявил о разрыве с женой после 20 лет отношений
В субботу, 12 июня, в Одессе произошел мощный взрыв на подстанции, а музыкант Святослав Вакарчук заявил о разрыве с женой после 20 лет отношений.
В этот день в Украине произошли и другие важные события. OBOZREVATELподготовил подборку последних важных новостей:
Известный украинский музыкант, фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" и экс-глава политической партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о разрыве отношений с Лялей Фонаревой. Вместе пара прожила почти 20 лет.
В Одессе произошел мощный взрыв на подстанции. По предварительной информации, ЧП случилось на ПС 110/10 кВ "Артиллерийская".
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