Новости Украины: в Одессе дом повис над пропастью после ливней, а синоптики предупредили о шторме

В Одессе после сильных ливней частный жилой дом завис над катакомбами, а синоптики предупредили о похолодании, шторме с дождями и грозами в Украине в среду.

Кроме того, 27 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Одесском аэропорту пассажирский Boeing 737-800 заблокировал движение, что привело к опозданию других рейсов. Как оказалось, пилот, который прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов, отказался рулить по "слишком узкой" (на 0,5 м) рулежной дорожке.

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Погода в Украине в среду будет преимущественно дождливой и с грозами . При этом в некоторых регионах – ясно и сухо.

В Cуворовском районе Одeссы частный дом повиc над огромной прoпастью. Из-за cильных ливнeй земля пoд зданием прoвалилась в катакомбы, на которых поcтроен весь райoн.

Люксембург разрешил въезд украинцам для всех типов поездок. Теперь посетить страну смогут вакцинированные граждане или с результатами негативных тестов.

Клиентка ПриватБанка попыталась пополнить свою карту через терминал, деньги внесла, но сразу не подтвердила операцию. В результате экран потемнел, а сумма пропала. Теперь в финансовом учреждении заявляют, что операция прошла успешно и отказываются возвращать средства.