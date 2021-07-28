Новости Украины: в Одессе дом повис над пропастью после ливней, а синоптики предупредили о шторме
В Одессе после сильных ливней частный жилой дом завис над катакомбами, а синоптики предупредили о похолодании, шторме с дождями и грозами в Украине в среду.
Кроме того, 27 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Одесском аэропорту пассажирский Boeing 737-800 заблокировал движение, что привело к опозданию других рейсов. Как оказалось, пилот, который прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов, отказался рулить по "слишком узкой" (на 0,5 м) рулежной дорожке.
Погода в Украине в среду будет преимущественно дождливой и с грозами. При этом в некоторых регионах – ясно и сухо.
В Cуворовском районе Одeссы частный дом повиc над огромной прoпастью. Из-за cильных ливнeй земля пoд зданием прoвалилась в катакомбы, на которых поcтроен весь райoн.
Люксембург разрешил въезд украинцам для всех типов поездок. Теперь посетить страну смогут вакцинированные граждане или с результатами негативных тестов.
Клиентка ПриватБанка попыталась пополнить свою карту через терминал, деньги внесла, но сразу не подтвердила операцию. В результате экран потемнел, а сумма пропала. Теперь в финансовом учреждении заявляют, что операция прошла успешно и отказываются возвращать средства.
В Украине даже после того, как начали действовать новые правила использования государственного языка в сфере обслуживания, продолжают возникать скандалы на этой почве. Граждане пишут жалобы в офис уполномоченного по защите государственного языка на продавцов, чиновников, владельцев сайтов, и даже на учителей с преподавателями. Но наказаний на игнорирование законодательства нет.
В Украине Кабинет министров планирует на 50% сократить нормы потребления коммунальных услуг, которые используют при расчете размера субсидии. До этого в правительстве решили их повысить на те же 50% на время карантина. В результате одинокий пенсионер со скидкой на коммуналку получит выплату в размере на 700 грн меньше.