Новости Украины: в Минздраве пообещали инновационные лекарства от COVID-19, а синоптики предупредили о дождях в понедельник

В Киеве на проспекте Науки водитель автобуса вышел из транспортного средства и в его отсутствие тот въехал в автомобиль BMW . Мужчина в этот момент покупал кофе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что хочет видеть гарантии на 10-15 лет стабильного транзита газа через Украину в случае начала работы "Северного потока-2". Накануне во время общего брифинга на словах поддержала Зеленского и канцлер Германии Ангела Меркель, которая подчеркнула, что Украина и дальше должна оставаться транзитером газа.