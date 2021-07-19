Новости Украины: в Минздраве пообещали инновационные лекарства от COVID-19, а синоптики предупредили о дождях в понедельник
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал появление инновационных препаратов от коронавируса в стране, а синоптики предупредили, что в понедельник страну зальет дождями.
Кроме того, 19 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Украине в понедельник, 19 июля, в большинстве областей пройдут дожди. Несмотря на это температура воздуха будет высокой, на юге страны достигнет +36 градусов Цельсия.
Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал в ближайшем будущем появление в Украине новых инновационных препаратов от COVID-19,которые только начинают появляться в мире.
В Киеве на проспекте Науки водитель автобуса вышел из транспортного средства и в его отсутствие тот въехал в автомобиль BMW. Мужчина в этот момент покупал кофе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что хочет видеть гарантии на 10-15 лет стабильного транзита газа через Украину в случае начала работы "Северного потока-2". Накануне во время общего брифинга на словах поддержала Зеленского и канцлер Германии Ангела Меркель, которая подчеркнула, что Украина и дальше должна оставаться транзитером газа.
На Харьковщине произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате проишествия пострадали пять человек, среди которых двухлетний ребенок.
За 2019-2020 годы из Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украиныуволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021-м планируют уволиться еще около 40: названа причина.